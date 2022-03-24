Son dakika haberi | ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya gözdağı: Kimyasal silaha karşılık veririz | Video
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ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'nde son dakika açıklamalarında bulundu. Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşına vurgu yaparak enerji ve gıda güvenliği üzerine çalıştıklarını kaydetti. Biden, Rusya'nın nükleer ve kimyasal silah açıklamalarına karşılık ise, "Kimyasal silaha karşılık veririz" dedi.