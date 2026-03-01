ABD Başkanı Trump: 48 İranlı lider öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından ülkenin yeni liderlerinin kendisiyle konuşmak istediğini ve kendisinin de bunu yapmayı planladığını söyledi.

"YAPILMASI KOLAY OLAN ŞEYİ DAHA ÖNCE TERCİH ETMELİYDİLER"

ABD basınına Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden telefonla yaptığı açıklamada Trump, "Konuşmak istiyorlar, ben de konuşmayı kabul ettim. Bunu daha önce yapmalıydılar. Son derece pratik ve yapılması kolay olan şeyi daha önce tercih etmeliydiler. Çok uzun süre beklediler" dedi.

İranlılarla yapacağı görüşmenin bugün mü yoksa yarın mı gerçekleşeceği sorusu üzerine Trump, "Bunu size söyleyemem" ifadelerini kullandı.