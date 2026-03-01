SON DAKİKA! İran Devrim Muhafızları: Hamaney’in ölümü cezasız kalmayacak!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı bildiride, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak" denildi.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail-ABD saldırısında öldürülmesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi. Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu, işgal altındaki topraklara ve ABD güçlerinin üslerine doğru dakikalar içinde başlayacak" ifadelerine yer verildi.
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.
İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.
Katar, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı başlattığı misilleme saldırısında ülkedeki yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.
Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik ve sivil savunma birimlerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde onaylı acil durum planlarını derhal uygulamaya koyduğunu bildirdi.
ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelininin hayatını kaybettiği açıklandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı.
İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.