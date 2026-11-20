ABD Başkanı Trump, Çin'e yaptığı ziyaretin ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Trump yaptığı açıklamalarda teknoloji rekabeti, yapay zeka ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li şirketlerin geçmişte ülke dışında yarı iletken çip üretmesine izin verilmesiyle ABD'nin bu alanda geride kalmaya başladığını savunan Trump, aynı durumun veri merkezlerinde yaşanmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Trump, konuya ilişkin, "Şirketlerimizin ülkemiz dışında veri merkezleri kurmasına izin vermeyeceğiz. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Eğer bunu yaparlarsa, onlara çok büyük bir vergi uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Veri merkezlerinin başka ülkelere açılmasının Çin'in yararına olacağını öne süren Trump, "Veri merkezlerinin başka ülkelere açılmasına izin vermiyoruz çünkü Çin hepsini alacak." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİN İLE YAPAY ZEKA KONUSUNDA ORTAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"

Yapay zekâya yönelik ülke içi kısıtlamalara karşı olduğunu belirten Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu teknolojinin gelişimine dair "ortak güvenlik önlemleri" alma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Alınacak önlemlerin içeriğine dair detay paylaşmayan Trump, şunları kaydetti:

"Başkan Şi ve ben, yapay zeka geliştirme yarışında üçüncü bir taraf olmadığı için ikimizin birlikte bazı ortak önlemler alması konusunda hemfikiriz. Çok öndeyiz. Biz öndeyiz, onlar ikinci sırada ve bizden sonra yaklaşan kimse yok. Sanırım asla da olmayacak. Ama kim kazanırsa kazansın, yapay zeka kazanır. Bunu unutmayın."

İRAN İLE MÜZAKERE MESAJI

Konuşmasında akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe de değinen Trump, ABD'nin İran ile "sahte" değil "gerçek" bir anlaşma yapmayı hedeflediğini dile getirdi.

İran yönetiminin 51 yıldır insanları kandırdığını iddia eden Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar ama benim için kabul edilebilir bir anlaşma yapmak istemiyorlar." dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör