ABD Başkanı Trump duyurdu: "Uzay Akademisi" kurulacak!

Törende yaptığı konuşmada, ABD'nin uzay çalışmalarında hala atması gereken çok adım olduğunu vurgulayan Trump, kendisinin 2019 yılında kurulmasına öncülük ettiği ABD Uzay Kuvvetlerinin bu bakımdan önemli olduğunu belirtti.

Uzay çalışmalarında Ay'a ulaşmanın çok önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını anlatan Trump, uzay çalışmalarını daha üst bir seviyeye taşımak için "ABD Uzay Akademisi" adıyla yeni bir akademinin kuruluşu için bugün imza atacağını belirtti.