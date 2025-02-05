ABD Başkanı Trump, "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı!

"MİSİLLEME DURUMUNDA YOK EDİLECEK"

Başkan Trump, konuşmasının devamında İran'ın misilleme yapması durumunda yok edileceğini söyledi.

"FİLİSTİNLİLERİN GAZZE'Yİ TERK ETMEKTEN BAŞKA ÇARESİ YOK"

Öte yandan Trump Filistin meselesini de ele alarak, Filistinlilerin Gazze'yi terk etmekten başka çaresi olmadığını dile getirdi. Trump, bu konu kapsamında Ürdün ve Mısır'ın Filistinlileri Gazze'den aldığını görmek istediğini ifade etti. İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.

WİTKOFF, "TRUMP YANLIŞ ANLAŞILDI" DEDİ

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın "Gazze temizlenmeli" ve "Filistinliler komşu ülkelere gönderilmeli" şeklindeki açıklamalarının kamuoyunda ve medyada yansıtılma biçiminin doğru olmadığını savundu. Trump'ın olaya insani açıdan baktığını öne süren Witkoff, "Kelimenin tam anlamıyla binlerce patlamamış mühimmat ve moloz yığınlarının olduğu bir bölgede oturan bu insanlar var. Bir noktada gerçekçi bakmamız gerekiyor. Gazze'yi nasıl yeniden inşa edersiniz? Bu nasıl olur ve zaman çizelgesi nedir? 5 yıl değil, belki 10-15 yıldan bahsediyoruz." açıklamasını yaptı.