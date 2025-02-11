ABD Başkanı Trump’a öfke büyüyor! Filistinli gruplardan tepki: Bu savaş ilanıdır!

Filistinli gruplar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi işgal ve satın alma planının Filistin halkının topraklarından sökülüp atılmasını hedefleyen bir savaş ilanı anlamına geldiğini belirtti. Tüm grupları çatısı altında toplayan, Filistin İslami ve Ulusal Güçler Koalisyonu'na bağlı Takip Komitesi, Trump'ın 9 Şubat'ta Gazze'ye ilişkin söylediklerine yayımladığı bir açıklama ile cevap verdi.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Trump'ın son açıklamaları, halkımıza karşı ABD Siyonizm ortaklığının gerçek yüzünü ortaya koyuyor, bu durum halkımızın Gazze Şeridi'nden sökülüp atılmasını hedefleyen yeni bir savaş ilanı anlamına geliyor. Bu açıklamalar, gelecek olan ABD yönetiminin niyetlerine yönelik tehlikeli bir işaret içerdiğini ve bu planların başarısızlığa uğratılması için kararlı bir uluslararası ve Arap dünyasından bir pozisyon alınmasının zorunlu kılmaktadır."

Komite, "27 Şubat'ta Mısır'ın ev sahipliğinde toplanacak olan Arap Zirvesi'nde bu cinayet planlarına karşı etkin ve önemli rol oynanması için işlevsel adımlar atılması" çağrısı yaptı.

"Filistinlilerin herhangi bir siyasi veya insani formül veya kılıf altında bir yerlere yerleştirilmesi veya yerinden edilmesine yönelik herhangi bir projenin önünün kapatılması" gerektiğini vurgulayan Komite, yaptığı çağrıda Arap dünyasının İsrail'in işlediği suçların ifşa edilmesi için hukuki ve siyasi olarak uluslararası düzeyde derhal harekete geçilmesini istedi.

Filistin davasının toprakları üzerindeki direnişinin güçlendirilmesi ihtiyacına dikkat çekilen açıklamada, Filistin halkının Gazze, Batı Şeria ve İsrail içindeki sabit duruşunun siyasi ve maddi olarak desteklenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Arap ülkelerinin, zorla göç ettirme planlarını uygulamaya ilişkin her türlü Amerikan baskısını reddetmelerinin önemine vurgu yapılan açıklamada, bu konuda herhangi bir müsamahanın "işgalin devam eden suçlarına doğrudan ortak olmak" anlamına geldiği hatırlatıldı. Açıklama, "Göç ettirme yok, yerinden sökülme yok, teslim olmak yok, Gazze dimdik ayakta kalacak ve Filistin tümden halkının olacaktır." ifadeleriyle son buldu.