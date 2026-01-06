ABD başkanından 5 ülkeye tehdit

ABD'nin Venezuela hamlesi dünyada büyük şaşkınlık yarattı. ABD Başkan Donald Trump son konuşmasında Kolombiya, Küba, Meksika, İran ve Grönland'ı açıkça tehdit etti.

Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in geçici lider olarak atanmasına rağmen ABD'nin ülkede hâlâ kontrolü elinde tuttuğunu belirtti. Trump, "Uslu durmazsa ABD ordusunu yeniden Venezuela'ya gönderirim" dedi.

Bogota'daki hükümetin 'kokain üretmeyi ve ABD'ye satmayı seven hasta bir adam' tarafından yönetildiğini ileri süren Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu hedef aldı. Trump, olası saldırı ihtimaline ilişkin, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor" ifadesini kullandı. Petro, Latin Amerika ülkelerine Trump'a karşı birlik olma çağrısı yaparak "Aksi halde hizmetçi ve köle muamelesi görme riskiyle karşı karşıya kalacaksınız" dedi.

Trump, Küba'nın gelirinin büyük bölümünü Venezuela petrolünden sağladığını, artık bu geliri elde edemediğini ve bu nedenle ekonomik olarak çökmenin eşiğinde olduğunu iddia etti. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise ülkesinde ABD karşıtı protestolara katıldı. Canel, ABD'yi devlet terörü yapmakla suçladı.

Meksika üzerinden ABD'ye uyuşturucunun aktığını savunan Trump, "Kendilerine çekidüzen vermeleri gerekiyor, yoksa bir şeyler yapmak zorunda kalacağız" diyerek uyardı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan henüz Trump'a bir cevap gelmedi. Sheinbaum'u 'harika bir insan' olarak tanımlayan Trump, onunla her konuşmasında Meksika'ya ABD askerleri göndermeyi teklif ettiğini söyledi. Trump, Meksika hükümetinin sorunu çözebilecek kapasiteye sahip olduğunu ancak 'kartellerin çok güçlü' olduğunu ifade etti.

Trump, bir süredir ilhak etmeyi hedeflediği Grönland'ı yeniden gündeme getirerek, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu belirtti. Grönland'ın şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia eden Trump "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu engelleyemeyecek" dedi. Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'a "Artık yeter" dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de "ABD'nin, Danimarka Krallığı Birliği'ni oluşturan iki özerk bölgeden herhangi birini ilhak etme hakkı yoktur" dedi.

Trump, geçtiğimiz hafta İran'ı ülkedeki protestolar üzerinden tehdit ederek Tahran yönetiminin göstericileri öldürmesi durumunda Washington'un 'hazır ve tetikte' olduğunu dile getirmişti. ABD Başkanı Trump, protestoculara müdahale edilirse İran'ı çok sert şekilde vururuz" dedi.