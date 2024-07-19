ABD başkanlık seçimleri öncesi Zelenski’den Trump itirafı: İşimiz çok zor olacak

Zelenski röportajda ABD başkanlık seçimlerini anketlere göre önde götüren ve kazanması beklenen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın yeniden başkan olarak seçilmesi halinde ülkesini bekleyen zorlu bir süreç olduğunu itiraf etti.

"TRUMP İLE ÇALIŞMAK ZOR OLACAK"

"Trump'ın yeniden başkan olarak seçilmesi halinde Ukrayna – ABD ilişkilerinin zorlanacağını ve Trump'la çalışmanın zorlu bir iş olacağını biliyoruz" ifadelerini kullanan Zelenski "Ama biz çalışkanız ve zorlu işlerin altından kalkarız" dedi.

Trump'ın bu hafta başkan yardımcısı adayı olarak açıkladığı Ohio Senatörü JD Vance, geçmişte kullandığı ifadeler büyük ses getirmişti: Ukrayna'da her ne yaşanıyorsa umurumda değil.