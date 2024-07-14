Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
10:35
Trump’a suikast girişiminde görgü tanıklarından şok iddialar: Sürünerek çatıya çıktı 4 dakika…
Dünya, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişimini konuşuyor… Olayın görgü tanıklarından ise şoke eden iddialar geliyor. Birden fazla görgü tanığı, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingindeki polis görevlilerini, çatıdaki şüpheli ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirdiklerini önü sürüyor…