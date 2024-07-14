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Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 10:35

Trump’a suikast girişiminde görgü tanıklarından şok iddialar: Sürünerek çatıya çıktı 4 dakika…

Dünya, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişimini konuşuyor… Olayın görgü tanıklarından ise şoke eden iddialar geliyor. Birden fazla görgü tanığı, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingindeki polis görevlilerini, çatıdaki şüpheli ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirdiklerini önü sürüyor…

AJANSLAR
Trump’a suikast girişiminde görgü tanıklarından şok iddialar: Sürünerek çatıya çıktı 4 dakika…

Pensilvanya'daki seçim mitingine katılan Greg Smith adlı kişinin iddiaları herkesi şaşırttı. Smith, saldırganın izleyiciler tarafından saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce görüldüğünü iddia etti.

Trump’a suikast girişiminde görgü tanıklarından şok iddialar: Sürünerek çatıya çıktı 4 dakika…

SÜRÜNEREK ÇATIYA ÇIKTI
Saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydeden Smith, saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirdi.

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Trump’a suikast girişiminde görgü tanıklarından şok iddialar: Sürünerek çatıya çıktı 4 dakika…

Polis güçlerinin etrafta dolandığını aktaran Smith, "Biz 'şu çatıda silahlı birisi var' dedik" ifadesiyle polise saldırganı bildirdiklerini, ancak polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.

Trump’a suikast girişiminde görgü tanıklarından şok iddialar: Sürünerek çatıya çıktı 4 dakika…

ABD Gizli Servisi yetkililerinin, miting alanındaki bir ahırdan kendisine baktığını görebildiğini kaydeden Smith, "Gizli servis ahırın tepesinden bize bakıyordu. Çatıyı işaret ettim. Elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum. Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş." ifadesini kullandı.

Trump’a suikast girişiminde görgü tanıklarından şok iddialar: Sürünerek çatıya çıktı 4 dakika…

Smith, Gizli Servis'in dürbünle kendisine baktığını belirlediğini anlatarak, "Çatının eğimi sebebiyle muhtemelen saldırganı göremediler, ama burası büyük bir alan değil neden her çatıda Gizli Servis yetkilisi yok? Bu bir güvenlik hatası, yüzde yüz güvenlik hatası." dedi.

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