Trump’a suikast girişiminde görgü tanıklarından şok iddialar: Sürünerek çatıya çıktı 4 dakika…

Smith, Gizli Servis'in dürbünle kendisine baktığını belirlediğini anlatarak, "Çatının eğimi sebebiyle muhtemelen saldırganı göremediler, ama burası büyük bir alan değil neden her çatıda Gizli Servis yetkilisi yok? Bu bir güvenlik hatası, yüzde yüz güvenlik hatası." dedi.

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