Trump'a suikast girişiminin görgü tanığı konuştu! "Polisleri uyardık, bir şey yapmadılar!" | Video

Dünya, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişimini konuşuyor… Olayın görgü tanıklarından ise şoke eden iddialar geliyor. Birden fazla görgü tanığı, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingindeki polis görevlilerini, çatıdaki şüpheli ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirdiklerini önü sürüyor.