Trump'a suikast girişiminin görgü tanığı konuştu! "Polisleri uyardık, bir şey yapmadılar!" | Video
Dünya, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişimini konuşuyor… Olayın görgü tanıklarından ise şoke eden iddialar geliyor. Birden fazla görgü tanığı, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingindeki polis görevlilerini, çatıdaki şüpheli ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirdiklerini önü sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
00:18
Suikaste uğrayıp yaralanan Donald Trump, New Jersey'e geldi | Video 14.07.2024 | 09:19
08:15
Netanyahu: “Muhammed Deif'in öldürülüp öldürülmediği belli değil” | Video 14.07.2024 | 08:43
00:45
01:58
Donald Trump'a suikast girişimi! İşte dünyanın konuştuğu o anlar | Video 14.07.2024 | 08:43
17:15
02:15
Nepal'de toprak kayması: 12 ölü, 63 kayıp | Video 12.07.2024 | 12:29
01:25
Tiran’da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi | Video 12.07.2024 | 12:29
01:19
Japonya’da toprak kayması: 3 kişi kayıp | Video 12.07.2024 | 10:49
01:19
Japonya’da toprak kayması: 3 kişi kayıp | Video 12.07.2024 | 11:01
07:19
00:11
00:23
Joe Biden’dan NATO Zirvesi’nde yeni gaf! Zelenskiy'e Putin dedi | Video 12.07.2024 | 08:35
00:59
Fransa’daki Rouen Katedralinde yangın | Video 11.07.2024 | 14:56
06:19
00:53
Gazze’de can kaybı 38 bin 345’e yükseldi | Video 11.07.2024 | 14:30
08:51
00:34
Güney Kore'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 kayıp | Video 10.07.2024 | 14:55
00:47
03:35
Bunun adı insanlık suçu! İsrail çocukları bombaladı | Video 10.07.2024 | 12:05