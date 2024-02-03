ABD bayrağından bir yıldız kayacak mı?

ABD'debaşkanlık seçimlerine 8 ay kaldı. Yarışın mevcut Başkan Joe Biden ile önceki başkan Donald Trump arasında geçmesi bekleniyor. Anketlerde Trump önde gözüküyor. Ancak bu süreç daha şimdiden çok çetin geçiyor. Biden yönetimi sınır ötesinde birçok noktaya saldırılar düzenliyor. Trump ise hakkında açılan davalarla boğuşuyor. Ayrıca ülkedeki aşırı sağcılar giderek güçleniyor. Bunların gölgesinde Teksas eyaletindeki gelişmeler "iç savaş" ve "ABD'den ayrılık" seslerini yükseltiyor.Teksas, ABD'nin 50 eyaletinden biri.Ülkenin güneydoğusunda ve Meksika sınırında.İki bin kilometrelik sınır Latin Amerika'daki göçmenlerin uğrak yeri.Biden yönetimi, göçmenlerin geçişini kolaylaştırıyor ve Trump döneminde bölgede yapımına başlanan duvarın inşaatını durdurdu.22 Ocak'ta ABD Yüksek Mahkeme'nin kararı Teksas ile ABD merkezi yönetimi arasındaki krizi tetikledi.Yüksek Mahkeme göçmenlerin geçiş noktalarından biri olan Eagle Pass kentine dikilen yaklaşık 4 kilometrelik jiletli tellerin sökülmesine hükmetti.Cumhuriyetçi Teksas Valisi Greg Abbot ise mahkemenin kararına uymayacaklarını ve eyaletin güvenlik gücü olan Ulusal Muhafızlar'ın bölgeyi koruyacağını açıkladı.Trump yanlısı Cumhuriyetçiler dün de sınırda toplanarak Biden yönetimini ve göçmen geçişlerini protesto etmeye devam etti.Teksas bağımsız bir devletken 1845'te ABD'ye katıldı.Halk oylaması sonucu gerekli çoğunluğa ulaşıldığı takdirde ABD'den ayrılma hakkı var.Teksas eyaletinin ekonomisi de çok güçlü.Yılda ortalama 1.5 milyar varillik petrol çıkarılıyor.Yaklaşık 2.4 trilyon dolarlık payıyla, ABD'nin gayri safi yurt içi hasılasına en büyük katkıyı yapan ikinci eyalet.Teksas'ta yaşananlar "Texit" olarak da yorumlanıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı sürece Brexit denilmişti. Texas, belirli grupların bağımsızlık için yarıştığı tek ABD eyaleti değil. Alaska, California, Hawaii, New Hampshire ve Vermont'un da ABD'den ayrılma hareketleri var.