Son dakika: Büyükelçiliklerden geri adım! Başkan Erdoğan, ’Ya bizi anlayacaklar ya da ülkeyi terk edecekler’ demişti...

'Osman Kavala serbest kalsın' çağrısı ile Türk yargısı ve içişlerini hedef alan 10 büyükelçi geri adım attı. ABD Büyükelçiliği'nin başını çektiği açıklamalarda, "18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit ederiz" ifadeleri yer aldı.

BÜYÜKELÇİLİKLERDEN GERİ ADIM

Skandal Osman Kavala çağrısı sonrası Dışişleri Bakanlığı hızla devreye girerek, büyükelçileri bakanlığa çağırmıştı. Çağrının, Türk yargısına ve içişlerine müdahale olduğu belirtilerek kınama yapılmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini, 'Bunları en kısa sürede istenmeyen adam ilan etme işini halledeceksiniz dedim' sözleri ile duyurmuştu. Erdoğan, 'Burası kabile devleti değil. Ya anlayacaklar ya da terk edecekler' ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın resti sonrası büyükelçiliklerden peş peşe geri adımlar geldi.

İşte yapılan açıklamalar:

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder." denildi.

HOLLANDA DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPTI

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamanın aynısı Hollanda Büyükelçisi tarafından da yapıldı. Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, "Hollanda, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yoneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" açıklamasında bulundu.

KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLAMASI

Kanada Büyükelçiliği de, "Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" açıklamasında bulundu.

YENİ ZELANDA'NIN AÇIKLAMASI

Yeni Zelanda Büyüelçisi Wendy Hinton da, "Yeni Zelanda 18 Ekim tarihli açiklamaya iliskin bazi sorularin yoneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik Iliskiler Hakkinda Viyana Sozlesmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" açıklaması yaptı.

İKİ ELÇİDEN RETWEET

Danimarka Büyükelçisi Danny Annan ile Norveç Büyükelçisi Erling Skjønsberg ise, ABD'nin açıklamasını retweet etti.

VİYANA SÖZLEŞMENİN 41. MADDESİ

"1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya

aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz."