ABD Dışişleri Bakanı Blinken Tel Aviv’e gitti: ‘Maksimum baskı’ çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ve eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüştü. The Times of Israel'in haberine göre, Orta Doğu turu kapsamında İsrail'i de ziyaret eden Blinken, muhalefet liderleriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gantz, Blinken'a, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya varılması için müzakereciler üzerinde "maksimum baskı" uygulama çağrısında bulunarak, "konuyla ilgili hükümet dışından yapılacak her türlü makul düzenlemeyi destekleyeceğini" söyledi.