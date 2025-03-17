ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilere net mesaj: Saldırılara karşı yaklaşımımız tamamen değişti!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Amerikan gemilerine yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu ve saldırılara karşı yaklaşımın tamamen değiştiğini bildirdi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, “Husiler tüm ülkeye ve deniz bölgesine el koymaya çalışıyor” dedi.

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 22:42

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "SALDIRILARA KARŞI YAKLAŞIMIMIZ TAMAMEN DEĞİŞTİ" Bir önceki ABD yönetiminin sadece saldırı olduğunda karşılık verdiğine işaret eden Bruce, "Şimdi saldırılara karşı yaklaşımımız tamamen değişti." bilgisini verdi. Bruce, Husilerin Amerikan gemilerine yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu da belirterek, "Bunlar idare edilmemeli. Sonlandırılmalı." vurgusunu yaptı.

"HUSİLER TÜM ÜLKEYE VE DENİZ BÖLGESİNE EL KOYMAYA ÇALIŞIYOR" Sivil ölümlerin sorulması üzerine Bruce, kimsenin hiçbir koşulda sivil ölüm istemediğini ifade etti. Bruce, "Ancak diğer taraftan korsan Husiler tüm ülkeye ve deniz bölgesine el koymaya çalışıyor." diye konuştu. ABD'nin sivil ölümleri engellemeye çalıştığını ancak mevcut durumun sürdürülemez olduğunu dile getiren Bruce, sivil ölümler için üzüntü duyduklarını söyledi.