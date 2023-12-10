‘ABD dünyada yalnızlaştı’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle Washington temasları kapsamında ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan ve ABD'nin veto ettiği Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarı konusuna değinen Fidan, "Artık bu konuda (Gazze) Amerika'nın yalnız kaldığını özellikle bugün Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada bir kez daha arkadaşlarımız dile getirdiler" dedi. ABD'nin vetosunu tüm dünya kamuoyunun değerlendireceğine işaret eden Fidan, ''Tabii buradan şunu görüyoruz, biz bugünkü görüşmelerimizde de dile getirdik, Amerikan siyaset sistemi de İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte ve zulmüne devam etmekte" şeklinde konuştu. Fidan "Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu ABD'li muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetinin, artık tahammülün kalmadığının ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunun net bir şekilde altını çizerek kendilerine (ABD'ye) ifade ettik" dedi.