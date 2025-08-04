ABD elçisi Barrack’tan Suriye’de sükûnet çağrısı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'nin Süveyda kentinde ve Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç ilçesinde önceki gün meydana gelen çatışmalara ilişkin sükûnet çağrısı yaptı. "Diplomasi, şiddeti durdurmanın ve barışçıl, kalıcı bir çözümün sağlanmasının en iyi yoludur" diyen Barrack, "Önümüzdeki yol Suriyelilere ait. Tüm tarafları sükûneti korumaya ve kan dökülmeden diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeye çağırıyoruz. Suriye istikrarı hak ediyor. Suriyeliler barışı hak ediyor" dedi. Terör örgütü PKK/YPG'nin, Münbiç'in güney kırsalına düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı, Süveyda'da yasa dışı silahlı grupların ateşkesi ihlal ederek iç güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda ise 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.