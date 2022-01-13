ABD ‘iç savaş’a hazırlanıyor! Askerler gerilla yöntemiyle savaşacak!

ABD'de geçtiğimiz sene gerçekleşen kanlı Kongre baskını etkileri devam ediyor. Ülke tarihinin en büyük siyasi karmaşalarından biri olarak görülen baskının ardından ABD ordusunda, sıra dışı önlemler de alınmaya başlandı.
ABD ordusunun, Özel Kuvvetler birimi askerlerine 'gerilla eğitimi' verdiği ortaya çıktı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, özel kuvvetler, ileride darbe gerçekleşme ihtimaline gerilla savaşı taktiğiyle hazırlanıyor.
GERİLLA YÖNTEMİYLE SAVAŞACAKLAR
Ortaya çıkan görüntüler, Kuzey Carolina'da gerçekleştirilen gerilla eğitimlerinin ayrıntılarını da gözler önüne serdi.
Robin Sage yöntemi olarak da bilinen eğitim, geleneksel bir savaş taktiğinin dışında, siyasi olarak istikrarsız durumları kontrol altına almayı hedefliyor. Gerilla eğitimi olarak da anılan bu tatbikatlarda askerler, 'sayısal olarak üstün bir düşmanı' yenmek için gerilla yöntemleriyle savaşıyor.
"HEDEFTE SİVİLLER Mİ VAR?"
Askerlere iki hafta boyunca verilecek eğitimde, final sınavı olarak ise deneyimli askerlerle özel eğitimli sivillerin savaşacağı belirtiliyor.
Ülkede yeni iç terörizm birimini açıklamasından sadece haftalar sonra verilen bu eğitim, iç savaş çıkma söylentilerini de beraberinde getirdi.
Fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından sonra sosyal medya üzerinden birçok kişi, ordunun gerilla yöntemlerini benimsemesine tepki gösterdi. Bu eğitimin, ileride sivilleri hedef alabileceği endişeleri artarken birçok sosyal medya kullanıcısı da "ABD hükümeti, orduyu Amerikalıları öldürme fikrine alıştırmaya mı çalışıyor?' sorusunu gündeme getirdi.