ABD ‘iç savaş’a hazırlanıyor! Askerler gerilla yöntemiyle savaşacak!

Robin Sage yöntemi olarak da bilinen eğitim, geleneksel bir savaş taktiğinin dışında, siyasi olarak istikrarsız durumları kontrol altına almayı hedefliyor. Gerilla eğitimi olarak da anılan bu tatbikatlarda askerler, 'sayısal olarak üstün bir düşmanı' yenmek için gerilla yöntemleriyle savaşıyor.