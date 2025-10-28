ABD ile Japonya arasında nadir toprak elementleri anlaşması: Dikkat çeken ‘altın çağ’ detayı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Asya ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile bir araya geldi.

İki lider, görüşmede ülkeleri arasındaki ilişkilerde "altın çağı" yakalamak için atılacak adımları ele aldı.

Ardından taraflar, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin işlenmesi ve tedariki konusunda ülkeleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek için yeni bir anlaşmaya imza attı.

Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video

Japonya'nın Kyodo ajansının haberine göre, iki lider ayrıca 1970 ve 1980'lerde Kuzey Kore ajanlarınca kaçırıldığı belirtilen Japon vatandaşların aileleriyle de görüştü.

Takaiçi, ziyareti sırasında Trump'a, gelecek yıl ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı vesilesiyle ülkeye 250 sakura ağacı hediye etmeyi planladıklarını söyledi.

İkilinin, ülkeleri arasında temmuzda varılan 550 milyar dolarlık ticaret anlaşmasına uyulmasını teyit eden diğer bir anlaşmayı daha imzalamasının ardından Takaiçi, Trump'a, Japonya'nın ABD'de yaptığı büyük yatırımların işaretli olduğu bir harita gösterdi.