Video Dünya Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video
Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video

Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video

28.10.2025 | 10:34

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve ABD Başbakanı Donald Trump, karşılıklı ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesini ve nadir toprak elementlerinin tedarikinin güvence altına alınmasını öngören iki anlaşmaya imza attı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve ABD Başkanı Donald Trump, Tokyo'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından düzenlenen bir imza törenine katıldı. Takaichi ve Trump, burada karşılıklı ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesini ve nadir toprak elementlerinin tedarikinin güvence altına alınmasını öngören iki anlaşma imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD-Japonya İttifakı İçin Yeni Bir Altın Çağa Doğru Anlaşmanın Uygulanması" başlıklı anlaşmanın 22 Temmuz'da imzalanan ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik kararlılığı vurguladığı belirtildi. Açıklamada, "Anlaşma, her iki ülkenin ekonomik güvenliğini güçlendirmesine, ekonomik büyümeyi teşvik etmesine ve böylece küresel refaha ulaşmasına yardımcı olacak" denildi. Anlaşma uyarınca, liderlerin "hükümetlerindeki ilgili bakanlara büyüyen ABD-Japonya ittifakının 'yeni altın çağı' için daha fazla adım atma talimatı vereceği" kaydedildi.

JAPONYA İLE ABD KRİTİK MİNERALLER VE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK
"ABD ve Japonya'nın Madencilik ve İşleme Yoluyla Kritik Minerallerin ve Nadir Toprak Elementlerinin Tedarikini Güvence Altına Almasına İlişkin Çerçeve" isimli diğer anlaşmanın ise iki ülkenin kritik mineraller konusundaki izin süreçlerini kolaylaştırmasını, piyasa dışı politikalara ve haksız ticaret uygulamalarına karşı harekete geçmesini ve tedarik zincirinin devamlılığı için diğer uluslararası ortaklarla iş birliği yapmasını öngördüğü aktarıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video 04:27
Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video 28.10.2025 | 10:34
İsrail, 1 esirin daha cenazesini Hamas’tan teslim aldı | Video 00:51
İsrail, 1 esirin daha cenazesini Hamas'tan teslim aldı | Video 28.10.2025 | 09:01
Filipinler’de Taal Yanardağı’nda art arda patlama | Video 02:36
Filipinler’de Taal Yanardağı’nda art arda patlama | Video 27.10.2025 | 13:41
İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video 00:50
İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video 27.10.2025 | 08:54
Gazze’de bir çadır, hayvanat bahçesinin kalan canlarına sığınak oldu | Video 04:33
Gazze’de bir çadır, hayvanat bahçesinin kalan canlarına sığınak oldu | Video 26.10.2025 | 16:55
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 01:23
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 26.10.2025 | 13:41
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 01:20
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 26.10.2025 | 13:06
ABD Başkanı Trump: Barış yapma konusunda BM’den çok daha iyiyim | Video 07:23
ABD Başkanı Trump: "Barış yapma konusunda BM'den çok daha iyiyim" | Video 26.10.2025 | 11:16
Hindistan’da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 00:43
Hindistan'da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 24.10.2025 | 11:57
Kamboçya Savunma Bakanı: Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız | Video 05:02
Kamboçya Savunma Bakanı: "Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız" | Video 23.10.2025 | 15:02
Venezuela’da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:20
Venezuela'da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü! Korku dolu anlar kamerada | Video 23.10.2025 | 15:15
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video 00:24
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video 23.10.2025 | 13:14
Louvre Müzesi Müdürü ifade verdi: Alarm çalıştı ama kameralar yetersiz | Video 04:15
Louvre Müzesi Müdürü ifade verdi: "Alarm çalıştı ama kameralar yetersiz" | Video 23.10.2025 | 13:13
Rusya’da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 00:39
Rusya'da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 23.10.2025 | 12:36
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video 00:33
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video 23.10.2025 | 11:03
AB ve Mısır, Gazze’deki ateşkes ve yeniden inşa çabalarına desteklerini teyit etti | Video 03:50
AB ve Mısır, Gazze’deki ateşkes ve yeniden inşa çabalarına desteklerini teyit etti | Video 23.10.2025 | 09:04
Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video 03:02
Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video 22.10.2025 | 15:48
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu’yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video 01:54
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video 22.10.2025 | 15:15
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 13:27
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 11:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY