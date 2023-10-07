ABD ile Venezuela yönetimi göçmenler konusunda anlaştı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da amacın sınır ötesi yasa dışı göçü durdurmak olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Venezuela yetkililerinin kendi vatandaşlarının dönüşünü kabul etme kararının yanı sıra dün Meksiko'da Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de katıldığı ABD, Meksika, Kolombiya ve Panama arasındaki toplantıdan sonra bu karar alındı." ifadesine yer verildi.