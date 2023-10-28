ABD, İsrail için ikiyüzlülüğe doymadı

ABD yönetimi, İsrail'in katliamlarına kayıtsız şartsız destek verdiklerini her fırsatta dile getiriyor. İşgalci İsrail'e destek veren ABD'li üst düzey isimler birçok kez kendileriyle de çelişiyor. Bu isimlerden biri Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby oldu. Kirby, geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları için, "Ukrayna'da kadınlar, hamile kadınlar öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. Vicdana aykırı" demişti. Aynı Kirby söz konusu İsrail olunca ise bir anda sivilleri önemsememeye başladı. Kirby geçen gün yapılan basın toplantısında, "Filistin'de masum siviller zarar görecek. Keşke size farklı bir şey söyleyebilseydim. Bunun olmamasını diliyorum ama olacak" dedi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, abluka altındaki Gazze Şeridi'yle ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz. Onların güvenlik ihtiyaçlarını desteklemeye devam ediyoruz ve bu devam edecek" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden da geçtiğimiz günlerde Gazze'deki ölüm oranlarına inanmadığını söylemişti. Bunun üzerine Filistinli yetkililer, İsrail'in öldürdüğü kişilerin isimlerini tek tek açıkladı ve Birleşmiş Milletler ile Dünya Sağlık Örgütü'nden de "Filistinlilerin açıkladığı ölüm oranları doğru" açıklaması geldi. Biden ayrıca 474 kişinin katledildiği hastane katliamı için de "Diğer taraf yapmış gibi gözüküyor" demişti. Ancak çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluş, hastaneyi İsrail'in vurduğunu ispat etti.ABD'ninkara saldırılarının planlanmasına destek için İsrail'e gönderdiği komutanlar arasında olan General James Glynn'ın ülkesine geri döndüğü ortaya çıktı. CNN International'daki habere göre Glynn, İsrail'den ayrıldı. Haberde ayrılış nedeni hakkında detay verilmedi. Ancak Felluce Kasabı olarak bilinen Glynn'ın İsrail'i olası kara saldırısı riskleri konusunda uyardığı