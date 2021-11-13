ABD istihbaratı itiraf etti: ’Uzaylılar var mı?’ sorusuna yanıt niteliğinde...

'Uzaylılar var mı?' sorusu tüm dünyanın merak ettiği konular arasında yer alırken ABD'den son dönemlerde sık sık UFO açıklaması geliyor... Geçtiğimiz günlerde NASA Başkanı Bill Nelson, evrenin çok büyük olduğunu ve insanların yalnız olmadığını söylemişti. Bu kez de ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines Pentagon'un paylaştığı görüntülere atıfta bulunarak çok konuşulacak 'uzaylı' açıklamalarında bulundu.