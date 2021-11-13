ABD istihbaratı itiraf etti: ’Uzaylılar var mı?’ sorusuna yanıt niteliğinde...

'Uzaylılar var mı?' sorusu tüm dünyanın merak ettiği konular arasında yer alırken ABD'den son dönemlerde sık sık UFO açıklaması geliyor... Geçtiğimiz günlerde NASA Başkanı Bill Nelson, evrenin çok büyük olduğunu ve insanların yalnız olmadığını söylemişti. Bu kez de ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines Pentagon'un paylaştığı görüntülere atıfta bulunarak çok konuşulacak 'uzaylı' açıklamalarında bulundu.
UFO'LAR UZAYLILARA AİT
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Pentagon'un geçen yıllarda paylaştığı görüntülerde savaş gemilerinin karşılaştığı UFO'lar ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde UFO'ların uzaylılara ait olabileceğini ima etti.
PENTAGON UFO'LARIN VARLIĞINI KABUL ETTİ
FBI ve CIA de dahil olmak üzere ABD'nin 16 istihbarat teşkilatını bünyesinde bulunduran Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün şefi Avril Haines,yıllardır komplo teorilerine konu olan ve Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yayınladığı görüntülerle varlığını kabul ettiği UFO'lara dair değerlendirmeler yaptı.
Haines, NASA Başkanı Bill Nelson, önde gelen uzman Prof. Avi Loeb ve dünyanın en zengin ikinci adamı Jeff Bezos'un da katıldığı etkinlikte dünya dışı zeki yaşamın varlığı ihtimalini destekleyen ifadeler kullandı.
'ENDİŞELİYİZ' DEĞERLENDİRMESİ
Kongre ve diğerlerinin endişe duyduğu ana konuların, uçuş endişeleri ve karşı istihbarat güvenliği olduğunu belirten Haines, bu endişeler arasında 'dünya dışından gelebilecek şeylerin' de olduğunu söyledi.