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Giriş Tarihi: 15.1.2024

ABD kutup soğuklarına teslim oldu

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ABD kutup soğuklarına teslim oldu
ABD'de son günlerde yaşanan soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle birçok eyalette acil durum uyarıları verildi. Kuzeybatı Pasifik bölgesinden orta ve doğu bölgelerine doğru ilerleyen soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Düşük sıcaklık rekorları kırılacağını belirten uzmanlar, bazı bölgelerde -50 derecenin görülebileceğini kaydetti. New Mexico'dan Portland, Maine'e kadar birçok yerde bazı yollar kapandı, futbol maçları dâhil birçok organizasyon iptal edildi. Nebraska'da 'çok tehlikeli koşullar' gerekçe gösterilerek önceki gün olağanüstü hal ilan edildi.
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ABD kutup soğuklarına teslim oldu
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