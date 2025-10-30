ABD, Maduro’nun pilotunu ihanete zorladı

ABD istihbarat teşkilatı CIA'nın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun pilotuna rüşvet teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. AP haber ajansına göre CIA ajanı, cep telefonu üzerinden iletişim kurduğu pilotun uçağın rotasını yetkililerin müdahale edebileceği bir konuma yönlendirmesini istedi.

Ajanın "Zengin olacaksın" mesajına karşın, pilot Bitner Villegas 50 milyon dolarlık rüşveti reddetti. Gerilimin sürdüğü Karayipler bölgesinde böylece ABD'nin yaklaşık 16 ay süren Maduro'nun devirme operasyonu başarısızlıkla sonuçlandı.