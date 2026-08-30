ABD müdahalesiyle alıkonulmuştu: Maduro’nun ilk fotoğrafları paylaşıldı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonuldu. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının aylar sonraki ilk fotoğraflarını “Sevgi ve umut dolu küçük bir hediye" notuyla” paylaştı.

ABD müdahalesiyle alıkonulmuştu: Maduro’nun ilk fotoğrafları paylaşıldı!
AA

"Nicolasito" lakaplı Maduro Guerra, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, babası Maduro'nun 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulduktan sonraki ilk fotoğraflarını yayımladı.

ABD müdahalesiyle alıkonulmuştu: Maduro’nun ilk fotoğrafları paylaşıldı!

"Sevgi ve umut dolu küçük bir hediye." notuyla yaptığı paylaşımda Maduro Guerra, babasının şu ifadelerini aktardı. "Bu fotoğrafları tüm torunlarıma, çocuklarımıza ve bizi seven tüm yüce gönüllü insanlara küçük bir hediye olarak gönderiyorum.

ABD müdahalesiyle alıkonulmuştu: Maduro’nun ilk fotoğrafları paylaşıldı!

Sizlerin sevgisiyle dolu bir kalple dimdik ayakta olduğumuzu bilmenizi isterim, o sevgi ki bize dua, kesintisiz bir eylem, dayanışma ve hakiki bir destek olarak ulaşıyor. Her bir sözünüz, her bir jestiniz ve her bir hayır duanız için sonsuz teşekkürler.

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ABD müdahalesiyle alıkonulmuştu: Maduro’nun ilk fotoğrafları paylaşıldı!

Bu küçük hediyenin tadını neşeyle ve umutla çıkarın. Cilia (eşi Cilia Flores) ve benim ruhumuz sizinle ve Tanrı'ya olan inancımız tam bir şekilde sizleri sonsuza dek kucaklıyoruz."

İŞTE O FOTOĞRAFLAR!




NE OLMUŞTU?


Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

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