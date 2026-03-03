  • Haberler
ABD ordusu Trump'ı dinlemedi! Yasağa rağmen Anthropic'in yapay zeka aracı kullanıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyon başlamadan önce Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Anthropic tarafından geliştirilen (Claude başta olmak üzere) yapay zeka ürünlerinin operasyonda kullanılmasının durdurulması yönünde talimat verdi. Ancak Trump’ın yasağına rağmen ABD ordusunun, Claude yapay zeka uygulamasını ABD ve İsrail'in ortaklaşa yürüttüğü büyük ölçekli bombalama harekatında kullanıldığı bildirildi. Söz konusu durum, Pentagon’un ‘yapay zeka’ya olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne sererken, Trump’ın ‘Anthropic’i kara listeye almasının ardından OpenAI ile anlaşmaya varması dikkat çekti.

ABD ordusu Trump’ı dinlemedi! Yasağa rağmen Anthropic’in yapay zeka aracı kullanıldı

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik kapsamlı saldırılar başlattı. ABD ordusu bölgeye iki uçak gemisi göndermesinin yanı sıra, üslerinde yüzlerce savaş uçağını bulundurmaya başlamıştı.

Başkent Tahran başta olmak üzere İran'daki birçok noktayı hedef alan ABD ve İsrail'in saldırılarında İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olamk üzere birçok İranlı üst düzey isim hayatını kaybetti.

İran misilleme olarak bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı, İsrail'deki çeşitli noktaları hipersonik füzelerle hedef aldı.

ABD ordusu Trump’ı dinlemedi! Yasağa rağmen Anthropic’in yapay zeka aracı kullanıldı

YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE İRAN'A SALDIRI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD ordusunun, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail'in ortaklaşa yürüttüğü büyük ölçekli bombalama harekatında Anthropic tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması Claude modelini kullandığı ortaya çıktı.

TRUMP YASAKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Truth Social hesabından bir paylaşım yapmıştı. Trump, ABD-İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan birkaç saat önce yaptığı paylaşımda Claude modeli de dahil olmak üzere Anthropic tarafından geliştirilen yapay zeka ürünlerinin kullanımını derhal durdurmaları yönünde tüm federal kurumlara talimat verdi.

ABD ordusu Trump’ı dinlemedi! Yasağa rağmen Anthropic’in yapay zeka aracı kullanıldı

YASAĞA RAĞMEN KULLANILDI

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ), kaynaklara dayanarak, Claude'un İran'a yönelik düzenlenen saldırılarda kullanıldığını bildirdi.

"YAPAY ZEKA" GERİLİMİNİN SEBEBİ NE?

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Savunma Teşkilatı ile Anthropic arasında askeri alanda yapay zekanın kullanımı konusunda yaşanan gerilim, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalamak için Claude adlı yapay zekayı kullandığı yönündeki haberlerden kaynaklanıyor.

Bu hamlenin şirketin etik politikasıyla çeliştiği belirtildi. Şirket politikasına göre; Claude'un şiddet amaçlı, silah geliştirme veya gözetleme için sıkı güvenlik önlemleri alınmadan kullanılması yasaklanıyor.

ABD ordusu Trump’ı dinlemedi! Yasağa rağmen Anthropic’in yapay zeka aracı kullanıldı

TRUMP YÖNETİMİNDEN "OPENAI" HAMLESİ

Trump yönetimi Antropic ile anlaşmasını sonlandırdıktan sadece birkaç saat sonra bir başka yapay zeka devi OpenA ile anlaşmaya vardı. Pentagon'un gizli ağı için yapay zeka modelleri tedarik etme konusunda anlaşmaya varıldı.

Söz konusu durum, ABD ordusunun 'yapay zeka'ya olan bağımlılığını gözler önüne sererken, savunma yetkililerinin yapay zekaya geniş ve kısıtlamasız askeri erişim için baskı yapmasıyla Pentagon, Başkan Trump ve Anthropic arasındaki ilişkiler kötüleşti.

