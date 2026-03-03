ABD ordusu Trump’ı dinlemedi! Yasağa rağmen Anthropic’in yapay zeka aracı kullanıldı

TRUMP YÖNETİMİNDEN "OPENAI" HAMLESİ

Trump yönetimi Antropic ile anlaşmasını sonlandırdıktan sadece birkaç saat sonra bir başka yapay zeka devi OpenA ile anlaşmaya vardı. Pentagon'un gizli ağı için yapay zeka modelleri tedarik etme konusunda anlaşmaya varıldı.

Söz konusu durum, ABD ordusunun 'yapay zeka'ya olan bağımlılığını gözler önüne sererken, savunma yetkililerinin yapay zekaya geniş ve kısıtlamasız askeri erişim için baskı yapmasıyla Pentagon, Başkan Trump ve Anthropic arasındaki ilişkiler kötüleşti.