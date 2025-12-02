ABD ordusu, Venezuela’da bataklığa saplanabilir

ABD'nin 'uyuşturucu ile mücadele' bahanesiyle Venezuela'ya yönelik olası saldırısının her an gerçekleşebileceği konuşuluyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştüğünü açıkladı. Trump'ın, Maduro'ya "hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini" söylediği öne sürüldü. CNN, "Maduro, 18 ay içinde istifa edeceğini ABD'li yetkililere bildirdi" iddiasında bulundu. ABD basını ayrıca Venezuela'ya olası askeri müdahalenin beraberinde bir dizi krizi getirebileceğini dile getiriyor.