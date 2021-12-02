ABD polisi kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye görüntülendi

ABD'de bir polis memuru, akülü tekerlekli sandalyedeki bir şüpheliye 9 el silah sıkarak öldürdü. Polis memurunun öldürdüğü 61 yaşındaki kişi, bir alet çantası çalmakla suçlandığı ifade edildi. Yaşanan olayın kamera kayıtları ise şehir polisi tarafından yayınlandı.

ABD'de bir polis, tekerlekli sandalyeli şüpheliyi öldürdü | Video

BIÇAK SALLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Görüntülerde Ryan Remington isimli polis memuru ve bir zincir market çalışanı, Richard Lee Richards isimli adamı durdurmaya çalışıyor. Remington ve market çalışanı, 61 yaşındaki Richards'ın kendilerine bıçak sallayarak, dur ihtarına uymadığını ifade etti.

Şüphelinin, o anlarda Richards'ın polise, "Eğer bıçağı bırakmamı istiyorsan, beni vurman gerekiyor" dediğini aktardı.