ABD polisi kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye görüntülendi

ABD'de bir polis memuru, akülü tekerlekli sandalyedeki bir şüpheliye 9 el silah sıkarak öldürdü. Polis memurunun öldürdüğü 61 yaşındaki kişi, bir alet çantası çalmakla suçlandığı ifade edildi. Yaşanan olayın kamera kayıtları ise şehir polisi tarafından yayınlandı.
ABD'de bir polis, tekerlekli sandalyeli şüpheliyi öldürdü | Video
BIÇAK SALLADIĞI İDDİA EDİLDİ
Görüntülerde Ryan Remington isimli polis memuru ve bir zincir market çalışanı, Richard Lee Richards isimli adamı durdurmaya çalışıyor. Remington ve market çalışanı, 61 yaşındaki Richards'ın kendilerine bıçak sallayarak, dur ihtarına uymadığını ifade etti.
Şüphelinin, o anlarda Richards'ın polise, "Eğer bıçağı bırakmamı istiyorsan, beni vurman gerekiyor" dediğini aktardı.
Polisin üzerinde yer alan kameranın kaydında , Richards'ın yakındaki bir marketin girişine doğru ilerlediğini gösteriyor. Ryan Remington ve bir başka polis memuru, Richards'ı "markete girmeme" çağrısı yaptığı görülüyor.
TAM 9 EL ATEŞ ETTİ
O sırada Remington, tekerlekli sandalyedeki adama dokuz el ateş ediyor ve Richards yere düşüyor. Ardından da elleri kelepçeliyor. Richard Lee Richards'ın hayatını kaybettiği olayın ardından Tucson polisi açıklama yaptı ve Remington isimli memurun işine son verildiğini duyurdu.
'BİRÇOK ÖNEMLİ DETAY SAKLANIYOR'
Tucson Polis Müdürü Chris Magnus, "Remington'ın ölüme yol açan güç kullanımı, kurumun politikasına ve verdiğimiz eğitimlere açıkça aykırıydı" ifadelerini kullandı. Tucson Belediye Başkanı Regina Romero da polis memurunun hareketinin "savunulmaz ve ölçüsüz" olduğunu söyledi.
Polis memuru Remington'ın avukatı ise müvekkilinin silah kullanımına savundu. BBC'ye konuşan avukat, yetkililerin basın toplantılarında "birçok önemli detayın saklandığını" öne sürdü.
Olay şu anda savcılık tarafından da soruşturuluyor.