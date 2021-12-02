ABD'de bir polis, tekerlekli sandalyeli şüpheliyi öldürdü | Video

ABD'de bir polis memuru, akülü tekerlekli sandalyedeki bir şüpheliye 9 el silah sıkarak öldürdü. Polis memuru, görevden alındı. Polis memurunun öldürdüğü 61 yaşındaki kişi, bir alet çantası çalmakla suçlanıyordu.

Arizona eyaletindeki Tucson kentinde yaşanan olayın kamera kayıtları şehir polisi tarafından yayınlandı. Ryan Remington isimli polis memuru ve bir Walmart zincir market çalışanı, görüntülerde Richard Lee Richards isimli adamı durdurmaya çalışıyor. Remington ve market çalışanı, 61 yaşındaki Richards'ın kendilerine bıçak sallayarak, dur ihtarına uymadığını ifade etti.