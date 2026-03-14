Bağdat'ta İran yanlısı silahlı gruplara saldırı: 4 ölü, 8 yaralı | Video
14.03.2026 | 15:57
Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabaha karşı bir binaya gerçekleştirilen saldırıda aralarında İran destekli silahlı grupların üst düzey yetkililerin de bulunduğu 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
"SİVİL YERLEŞİMLERİN SAVAŞ ALANINA ÇEVRİLMESİ İNSANLIK SUÇU"
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil yerleşim bölgelerinin savaş alanına çevrilmesinin "insanlık suçu" olduğu belirtildi. Açıklamada, "Sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alınması, tüm insani değerlerin ve uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlalidir. Sivil alanlara yönelik bu saldırılar uluslararası düzeyde suç olarak sınıflandırılmaktadır. İnsanların evlerini ve sokaklarını askeri operasyon sahasına çevirmek, halkı korkutmayı amaçlayan beyhude bir çabadır" ifadeleri kullanıldı.
İran yanlısı silahlı gruplara yönelik saldırının ardından Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine füze saldırısı düzenlenmişti.
00:44
Irak’taki ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne füze isabet etti | Video 14.03.2026 | 08:58
02:06
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 13.03.2026 | 10:47
02:15
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 13.03.2026 | 08:16
Orta Doğu'daki savaş'ta 13. gün! A Haber İran'ın vurduğu Haniel'de | Video 12.03.2026 | 13:42
01:19
İran'ın füzeli misillemesinin ardından Kudüs'te sirenler çaldı | Video 12.03.2026 | 12:05
04:06
İran, Bahreyn'de yakıt tanklarını vurdu | Video 12.03.2026 | 11:48
00:25
Dubai’de sivil bir binaya isabet eden İHA yangına yol açtı | Video 12.03.2026 | 09:20
01:34
Son dakika... İran uçaklarının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.03.2026 | 07:54
01:31
İran’dan İsrail’e 3 dalgalık füze saldırısı | Video 11.03.2026 | 07:48
01:04
İsrail'den Lübnan ve İran’a yeni saldırılar | Video 11.03.2026 | 07:47
ABD, İran’ın füze rampalarını vurdu | Video 10.03.2026 | 07:28
İran'daki okul ABD yapımı seyir füzesi ile vurulmuş | Video 09.03.2026 | 14:19
Son dakika | Bahreyn'de petrol tesisine saldırı | Video 09.03.2026 | 08:27
Son dakika | İran’dan BAE’ye yeni füze ve İHA saldırıları | Video 09.03.2026 | 07:58