Bağdat'ta İran yanlısı silahlı gruplara saldırı: 4 ölü, 8 yaralı | Video

14.03.2026 | 15:57

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabaha karşı bir binaya gerçekleştirilen saldırıda aralarında İran destekli silahlı grupların üst düzey yetkililerin de bulunduğu 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik kaynaklarına göre İran yanlısı silahlı silahlı Haşdi Şabi örgütü bünyesindeki Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) tarafından kullanılan bir binaya saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı. Ölenlerin tamamının örgüt mensubu olduğu, aralarında üst düzey komutanların bulunduğu belirtildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

"SİVİL YERLEŞİMLERİN SAVAŞ ALANINA ÇEVRİLMESİ İNSANLIK SUÇU"
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil yerleşim bölgelerinin savaş alanına çevrilmesinin "insanlık suçu" olduğu belirtildi. Açıklamada, "Sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alınması, tüm insani değerlerin ve uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlalidir. Sivil alanlara yönelik bu saldırılar uluslararası düzeyde suç olarak sınıflandırılmaktadır. İnsanların evlerini ve sokaklarını askeri operasyon sahasına çevirmek, halkı korkutmayı amaçlayan beyhude bir çabadır" ifadeleri kullanıldı.

İran yanlısı silahlı gruplara yönelik saldırının ardından Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine füze saldırısı düzenlenmişti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY