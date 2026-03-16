Dubai Havalimanı yakınındaki yakıt tankına İHA saldırısı | Video 16.03.2026 | 07:19 Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki yakıt tanklarından birine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını sürdürüyor. Bu kez, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehri bir İHA saldırısının hedefi oldu. Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki yakıt tanklarından birine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi. İlk belirlemelere göre yaralanan kimsenin olmadığı aktarılırken, yangının yapılan müdahalenin ardından söndürüldüğü bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinden alevlerin yükseldiği görüldü.