Irak'taki ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne füze isabet etti | Video 14.03.2026 | 08:58 Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

İran ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürürken, bu kez Irak'ın başkenti Bağdat yeni bir saldırının hedefi oldu. Irak basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre; ülkenin başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etti. Saldırının ardından yangın çıktığı belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyükelçilik yerleşkesinden alevler ve dumanların yükseldiği görüldü. ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi. ABD'nin yurt dışındaki en büyük diplomatik misyonlarından biri olarak bilinen ABD Bağdat Büyükelçiliği, daha önce de füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştu.