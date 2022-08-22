ABD'nin Arkansas eyaleti polis şiddeti ile gündeme geldi. Üç ABD polisi bir benzin istasyonunda 27 yaşındaki Randall Worcester'ı feci şekilde darp etti. Görüntülerde polislerin Worcester'ı yumrukladıkları, kafasını beton zemine vurdukları görülüyor...
ABD polisi yine dehşet saçtı! Kafasını beton zemine vurarak darp etti | Video
DEFALARCA YUMRUKLADI, KAFASINI KALDIRIM TAŞINA VURDU
Bir market çalışanıı tehdit ettiği ileri sürülen Worcester'ı gözaltına almak isteyen üç polisler önce onu yere itti, ardından defalarca yumrukladı. Görüntülerde polislerden birinin Worcester'ın kafasını defalarca beton zemine vurduğu görüldü.