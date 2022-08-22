ABD'nin Arkansas eyaleti polis şiddeti ile gündeme geldi. Üç ABD polisi bir benzin istasyonunda 27 yaşındaki Randall Worcester'ı feci şekilde darp etti. Görüntülerde polislerin Worcester'ı yumrukladıkları, kafasını beton zemine vurdukları görülüyor...

ABD polisi yine dehşet saçtı! Kafasını beton zemine vurarak darp etti | Video