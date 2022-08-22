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Giriş Tarihi: 22.8.2022 12:52 Son Güncelleme: 22.8.2022 13:00

ABD polisi yine dehşet saçtı: Kafasını beton zemine vurarak darp etti

ABD polisi yine dehşet saçtı: Kafasını beton zemine vurarak darp etti

Üç ABD polisi, benzin istasyonunda bir adamı vahşice darp etti. Görüntülerde polis memurlarının adamın kafasını defalarca beton zemine vurdukları görüldü. George Floyd olayı akıllara getiren olaya ilişkin görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.

ABD'nin Arkansas eyaleti polis şiddeti ile gündeme geldi. Üç ABD polisi bir benzin istasyonunda 27 yaşındaki Randall Worcester'ı feci şekilde darp etti. Görüntülerde polislerin Worcester'ı yumrukladıkları, kafasını beton zemine vurdukları görülüyor...

ABD polisi yine dehşet saçtı! Kafasını beton zemine vurarak darp etti | Video

DEFALARCA YUMRUKLADI, KAFASINI KALDIRIM TAŞINA VURDU

Bir market çalışanıı tehdit ettiği ileri sürülen Worcester'ı gözaltına almak isteyen üç polisler önce onu yere itti, ardından defalarca yumrukladı. Görüntülerde polislerden birinin Worcester'ın kafasını defalarca beton zemine vurduğu görüldü.

AÇIĞA ALINDILAR

Geçtiğimiz yıllarda büyük infiale yol açan George Floyd vakasını hatırlatan görüntülerin ortaya çıktıktan sonra polis memurları açığa alındı.

Crawford County Şerif Jimmy Damante bir bildiri yayınlayarak , 'Tüm çalışanlarımı eylemlerinden sorumlu tutuyorum ve bu konuda uygun önlemleri alacağım' ifadelerini kullandı.

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ABD polisi yine dehşet saçtı: Kafasını beton zemine vurarak darp etti
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