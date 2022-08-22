ABD polisi yine dehşet saçtı! Kafasını beton zemine vurarak darp etti | Video

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Avrupa’yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü | Video 19.08.2022 | 11:08
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Cezayir'deki orman yangınlarında can kaybı 41'e yükseldi | Video 19.08.2022 | 08:30
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Rusya-Ukrayna sınırında bulunan mühimmat deposunda patlama | Video 19.08.2022 | 08:30
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Fransa'nın Korsika Adası'nda fırtına: 3 ölü, 12 yaralı | Video 18.08.2022 | 14:34
Üç ABD polisi benzin istasyonunda bir adamı vahşice darp etti. Görüntülerde polis memurlarının adamın kafasını defalarca beton zemine vurdukları görülüyor. Dehşet anlara ait görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken George Floyd olayı akıllara geldi.