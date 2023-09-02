ABD polisinden bir cinayet daha! Hamile kadını göz göre göre öldürdüler!

ABD polisi, gözaltına alma işlemleri sırasında sık sık sivilleri öldürmesiyle gündeme geliyor. Özellikle siyahileri öldürmeleri nedeniyle ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalan ABD polisi bu kez yeni bir skandalla gündeme geldi.
ABD'nin Ohio eyaletinde polisin emrine uymadığı için aracının içinde polis tarafından öldürülen siyahi hamile kadın Ta'Kiya Young'un son anları, polisin vücut kamerasına yansıdı.
Young, polisin aracın ön camından sıktığı kurşunla hayatını kaybetmiş ve öldüğünde hamile olduğu anlaşılması üzerine polis, şiddetli eleştirilerin odağı haline gelmişti. Yetkililer, olay yerinde bulunan iki polisin vücut kamerasına yansıyan görüntüleri dün paylaşarak eleştirilere cevap verdi.
ABD'de polis tarafından öldürülen hamile kadının son anları kamerada | Video
Açıklamada, polisin hayati tehlike içinde olması nedeniyle silahını ateşlediği belirtilirken Young'ın avukatı basına yaptığı açıklamada, polislerin yetki ve gücünü suistimal ettiğini savundu.