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Giriş Tarihi: 2.9.2023 12:16 Son Güncelleme: 2.9.2023 12:22

ABD polisinden bir cinayet daha! Hamile kadını göz göre göre öldürdüler!

Orantısız şiddet kullanmaları nedeniyle dünya çapında tepki çeken ABD polisi, son yıllarda gözaltına alma sırasında imza attıkları cinayetlerle de gündeme geliyor. Özellikle silahsız siyahileri hedef alan ABD polisi bu kez hamile bir kadının ölümüne neden oldu.

DHA
ABD polisinden bir cinayet daha! Hamile kadını göz göre göre öldürdüler!

ABD polisi, gözaltına alma işlemleri sırasında sık sık sivilleri öldürmesiyle gündeme geliyor. Özellikle siyahileri öldürmeleri nedeniyle ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalan ABD polisi bu kez yeni bir skandalla gündeme geldi.

ABD'nin Ohio eyaletinde polisin emrine uymadığı için aracının içinde polis tarafından öldürülen siyahi hamile kadın Ta'Kiya Young'un son anları, polisin vücut kamerasına yansıdı.

Ta'Kiya Young (21), 24 Ağustos tarihinde hırsızlık şüphesiyle polis tarafından aracından inmesi emredilmiş ancak emre karşı gelerek aracını, önünde duran polisin üzerine sürmeye başlamıştı.

Young, polisin aracın ön camından sıktığı kurşunla hayatını kaybetmiş ve öldüğünde hamile olduğu anlaşılması üzerine polis, şiddetli eleştirilerin odağı haline gelmişti. Yetkililer, olay yerinde bulunan iki polisin vücut kamerasına yansıyan görüntüleri dün paylaşarak eleştirilere cevap verdi.

ABD'de polis tarafından öldürülen hamile kadının son anları kamerada | Video

Açıklamada, polisin hayati tehlike içinde olması nedeniyle silahını ateşlediği belirtilirken Young'ın avukatı basına yaptığı açıklamada, polislerin yetki ve gücünü suistimal ettiğini savundu.

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ABD polisinden bir cinayet daha! Hamile kadını göz göre göre öldürdüler!
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