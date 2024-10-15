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Giriş Tarihi: 15.10.2024 11:57

ABD polisinden özgürlük karşıtı hamle: Filistin destekçisi 206 kişi tutuklandı

ABD’de New York Menkul Kıymetler Borsası önünde Filistin yanlısı eylem gerçekleşti. Ülke “özgürlüğün kalesi” olmasına rağmen polisler göstericilere müdahale etmekten çekinmedi. Gösteride, 206 Filistin destekçisi gözaltına alındı.

AA
İHA
ABD polisinden özgürlük karşıtı hamle: Filistin destekçisi 206 kişi tutuklandı

ABD'nin New York kentindeki Wall Street'te yer alan Menkul Kıymetler Borsası önünde Yahudi aktivistlerin de aralarında bulunduğu Filistin yanlısı bir grup tarafından oturma eylemi düzenlendi. Polisin müdahale ettiği eylemde, göstericiler ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin sona ermesini ve İsrail'i silahlandırmayı bırakmasını talep etti.

ABD'YE BÜYÜK TEPKİ

"İsrail'e silah vermeyi bırakın" yazılı kırmızı tişörtler giyen protestocular, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. "Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "soykırımı finanse etmeyi bırakın" sloganları atan protestocuların bir kısmı binanın çevresine kurulan polis bariyerini aşmaya çalıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, gösteriye katılan 206 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gösteriyi organize eden Yahudi gruplar, eyleme yaklaşık 500 kişinin katıldığını açıklarken, İsrail yanlısı bazı protestocuların da karşıt sloganlar attığı öğrenildi.

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ABD polisinden özgürlük karşıtı hamle: Filistin destekçisi 206 kişi tutuklandı
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