ABD polisinden özgürlük karşıtı hamle: Filistin destekçisi 206 kişi tutuklandı

ABD'YE BÜYÜK TEPKİ

"İsrail'e silah vermeyi bırakın" yazılı kırmızı tişörtler giyen protestocular, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. "Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "soykırımı finanse etmeyi bırakın" sloganları atan protestocuların bir kısmı binanın çevresine kurulan polis bariyerini aşmaya çalıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, gösteriye katılan 206 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gösteriyi organize eden Yahudi gruplar, eyleme yaklaşık 500 kişinin katıldığını açıklarken, İsrail yanlısı bazı protestocuların da karşıt sloganlar attığı öğrenildi.