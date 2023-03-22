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Giriş Tarihi: 22.3.2023 14:11 Son Güncelleme: 22.3.2023 14:14

ABD polisinden yeni cinayet! Göz göre göre boğdular

Sivillere uyguladıkları orantısız şiddetle uzun yılladır büyük tepki çeken ABD polis teşkilatında bir cinayet daha yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda gözaltına alınması sırasında öldürülen George Floyd’un ardından bu kez Virginia eyaletinde benzer bir skandal meydana geldi.

İHA
ABD polisinden yeni cinayet! Göz göre göre boğdular

ABD, bir kez daha polis şiddetiyle gündeme geldi. Virgina eyaletinde 28 yaşındaki siyahi Irvo Otieno, Henrico County hapishanesinden getirildiği psikiyatri hastanesinde yaşamını yitirdi. 6 Mart'ta yaşanan ve hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde bir odaya getirilen Otieno'nun Henrico County Polis Departmanı'ndan 7 polis ve 3 hastane görevlisi tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldığı görüldü.

11 DAKİKA CAN ÇEKİŞTİ

10 kişinin yerdeki Otieno'nun üzerine çıkıp kuvvet uyguladığı kameraya yansırken, Otieno'nun ise bir süre sonra hareketsiz kaldığı, sağlık görevlilerinin suni teneffüs ile müdahale ettiği görüldü. Yaklaşık 11 dakika boyunca orantısız güce maruz kalan Otieno'nun adli tıp raporunda "nefessiz kalarak boğulma" sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

"KÖPEKTEN BETER MUAMELE GÖRDÜ"

Olayın ardından gözaltına alınan 7 polis ile 3 sağlık personeli hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Gözaltına alınan polislerin 2'si kefaletle serbest bırakılırken, diğerlerinin tutukluluk hali sürüyor.

Otieno'nun annesi Caroline Ouko, görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Oğlum köpek gibi, hatta köpekten beter muamele gördü. Videoda kendi gözlerimle gördüm" dedi.

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Otieno ailesinin avukatı Ben Crump ise, Otieno'nun "yardım eline" ihtiyaç duyduğu sırada orantısız güce maruz kaldığını vurguladı.

4 yaşındayken ailesiyle birlikte Kenya'dan ABD'ye göç eden Otieno, 3 Mart'ta hırsızlık ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı.

Bu sırada krize girdiği belirtilen Otieno'nun kontrol için hastaneye götürüldüğü sırada polislere saldırıda bulunduğu, bunun üzerine hapishaneye götürüldüğü ifade edilmişti. Otieno'nun 6 Mart'ta ise yatırılmak üzere psikiyatri hastanesine getirildiği aktarılmıştı.

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ABD polisinden yeni cinayet! Göz göre göre boğdular
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