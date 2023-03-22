ABD polisinden yeni cinayet! Göz göre göre boğdular

ABD, bir kez daha polis şiddetiyle gündeme geldi. Virgina eyaletinde 28 yaşındaki siyahi Irvo Otieno, Henrico County hapishanesinden getirildiği psikiyatri hastanesinde yaşamını yitirdi. 6 Mart'ta yaşanan ve hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde bir odaya getirilen Otieno'nun Henrico County Polis Departmanı'ndan 7 polis ve 3 hastane görevlisi tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldığı görüldü.