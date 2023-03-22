Video Dünya ABD’de yine polis şiddeti! Siyahi genci gözaltında nefessiz bırakıp öldürdüler | Video
ABD’de yine polis şiddeti! Siyahi genci gözaltında nefessiz bırakıp öldürdüler | Video

ABD’de yine polis şiddeti! Siyahi genci gözaltında nefessiz bırakıp öldürdüler | Video

22.03.2023 | 13:12

ABD'nin Virginia eyaletinde 28 yaşındaki siyahi bir genç, gözaltındayken getirildiği hastanede polislerin ve personelin müdahalesi sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Siyahi gencin ölümüne yol açan 7 polis ve 3 sağlık görevlisi hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD, bir kez daha polis şiddetiyle gündeme geldi. Virgina eyaletinde 28 yaşındaki siyahi Irvo Otieno, Henrico County hapishanesinden getirildiği psikiyatri hastanesinde yaşamını yitirdi. 6 Mart'ta yaşanan ve hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde bir odaya getirilen Otieno'nun Henrico County Polis Departmanı'ndan 7 polis ve 3 hastane görevlisi tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldığı görüldü. 10 kişinin yerdeki Otieno'nun üzerine çıkıp kuvvet uyguladığı kameraya yansırken, Otieno'nun ise bir süre sonra hareketsiz kaldığı, sağlık görevlilerinin suni teneffüs ile müdahale ettiği görüldü. Yaklaşık 11 dakika boyunca orantısız güce maruz kalan Otieno'nun adli tıp raporunda "nefessiz kalarak boğulma" sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

CİNAYET DAVASI AÇILDI
Olayın ardından gözaltına alınan 7 polis ile 3 sağlık personeli hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Gözaltına alınan polislerin 2'si kefaletle serbest bırakılırken, diğerlerinin tutukluluk hali sürüyor.

Otieno'nun annesi Caroline Ouko, görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Oğlum köpek gibi, hatta köpekten beter muamele gördü. Videoda kendi gözlerimle gördüm" dedi.

Otieno ailesinin avukatı Ben Crump ise, Otieno'nun "yardım eline" ihtiyaç duyduğu sırada orantısız güce maruz kaldığını vurguladı.

4 yaşındayken ailesiyle birlikte Kenya'dan ABD'ye göç eden Otieno, 3 Mart'ta hırsızlık ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Bu sırada krize girdiği belirtilen Otieno'nun kontrol için hastaneye götürüldüğü sırada polislere saldırıda bulunduğu, bunun üzerine hapishaneye götürüldüğü ifade edilmişti. Otieno'nun 6 Mart'ta ise yatırılmak üzere psikiyatri hastanesine getirildiği aktarılmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de yine polis şiddeti! Siyahi genci gözaltında nefessiz bırakıp öldürdüler | Video 02:39
ABD’de yine polis şiddeti! Siyahi genci gözaltında nefessiz bırakıp öldürdüler | Video 22.03.2023 | 13:12
Suriye: İsrail, Halep Havalimanı’na saldırı düzenledi | Video 00:33
Suriye: "İsrail, Halep Havalimanı'na saldırı düzenledi" | Video 22.03.2023 | 13:12
Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde 12 kişi öldü | Video 01:04
Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde 12 kişi öldü | Video 22.03.2023 | 13:12
Rus barış gücü, Ermeni grupların Karabağ’a yasa dışı askeri sevkiyatına eşlik ediyor | Video 01:29
Rus barış gücü, Ermeni grupların Karabağ’a yasa dışı askeri sevkiyatına eşlik ediyor | Video 22.03.2023 | 10:18
Zelenskiy, Japonya Başbakanı Kishida ile bir araya geldi | Video 02:14
Zelenskiy, Japonya Başbakanı Kishida ile bir araya geldi | Video 22.03.2023 | 01:25
Ukrayna: Kırım’daki Rus Kalibr füzeleri imha edildi | Video 00:24
Ukrayna: "Kırım’daki Rus Kalibr füzeleri imha edildi" | Video 21.03.2023 | 14:54
Plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi | Video 00:26
Plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi | Video 21.03.2023 | 13:24
Fransa’daki gösterilerde 243 kişi gözaltına alındı | Video 01:22
Fransa'daki gösterilerde 243 kişi gözaltına alındı | Video 21.03.2023 | 12:32
Fransa’daki gösterilerde 243 kişi gözaltına alındı | Video 01:22
Fransa'daki gösterilerde 243 kişi gözaltına alındı | Video 21.03.2023 | 12:24
İspanya’da yaralı dağcı için nefes kesen kurtarma operasyonu kamerada | Video 00:40
İspanya'da yaralı dağcı için nefes kesen kurtarma operasyonu kamerada | Video 21.03.2023 | 12:00
Japonya’da kiraz çiçekleri açtı, halk parklara akın etti | Video 05:03
Japonya'da kiraz çiçekleri açtı, halk parklara akın etti | Video 21.03.2023 | 10:43
Fransa kaosa sürükleniyor: Macron kıl payı kurtuldu, halk sokakları ateşe verdi | Video 02:53
Fransa kaosa sürükleniyor: Macron kıl payı kurtuldu, halk sokakları ateşe verdi | Video 21.03.2023 | 10:36
Fransa’da Macron hükümeti gensoru önergesinde kıl payı kurtuldu | Video 05:56
Fransa’da Macron hükümeti gensoru önergesinde kıl payı kurtuldu | Video 21.03.2023 | 08:50
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Moskova’da | Video 02:38
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Moskova'da | Video 20.03.2023 | 14:37
Kenya’da hükümet karşıtı protesto: 24 gözaltı, 1 yaralı | Video 02:27
Kenya’da hükümet karşıtı protesto: 24 gözaltı, 1 yaralı | Video 20.03.2023 | 13:26
Avustralya’daki nehirde bulunan yüz binlerce ölü balık temizleniyor | Video 01:03
Avustralya'daki nehirde bulunan yüz binlerce ölü balık temizleniyor | Video 20.03.2023 | 13:26
İsveçli Paludan bu kez Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yaktı | Video 00:55
İsveçli Paludan bu kez Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yaktı | Video 20.03.2023 | 12:51
Maduro, köpeği Jako ile oyun oynadığı anları paylaştı | Video 01:07
Maduro, köpeği "Jako" ile oyun oynadığı anları paylaştı | Video 20.03.2023 | 10:43
Bangladeş’te otobüs kazası: 19 ölü | Video 04:10
Bangladeş’te otobüs kazası: 19 ölü | Video 19.03.2023 | 13:05
Skandal sözler! Türkiye zor durumda! İstanbul’u işgal edelim | Video 01:03
Skandal sözler! "Türkiye zor durumda! İstanbul'u işgal edelim" | Video 19.03.2023 | 10:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA