ABD Senato adayı Doktor Mehmet Öz’e Trump desteği! Sahneye böyle çağırdı…

Gün boyu süren şiddetli yağmurun altında Trump'tan önce sahneye çıkan Dr. Öz de konuşmasında rakiplerine yüklenerek, Demokratlara karşı kültür savaşında metaforik olarak yumrukların kullanılması gerektiğini söyledi. Öz, ilerici Demokratların enerji ve çevre konusundaki önerileri için, "Şok edici gerçek şu ki Yeşil Yeni Anlaşma bir yalan, gerçek değil, söyledikleri gibi yapılamaz. Bir bilim insanı olarak bunu söylüyorum. Ama bir lider olarak, şunu net söyleyeyim ki bu konuda (onlara) geri adım attıracağız." dedi.