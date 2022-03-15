ABD Türkiye’nin izinde! Yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilecek

20 KASIM 2023'TE UYGULAMAYA GEÇİLECEK
Rubio yaptığı konuşmada, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesinin birçok açıdan yararlı olacağını, ancak tasarının yasalaşması durumunda uygulanmaya 20 Kasım 2023'te başlanacağını belirtti.
Söz konusu tasarı Temsilciler Meclisinden de onay alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.
2021'DE TEMELLERİ ATILMIŞTI
ABD'de yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi için ilk adım 2021 yılında atılmıştı. ABD Meclisi'nden Florida Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio; Arkansas, California ve Oregon dahil olmak üzere diğer 15 eyaletin de yaz saati uygulamasının kalıcı olmasına destek verdiğini açıklamıştı.
Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio
Rubio açıklamasında, "Tasarı, Amerikalıların saatlerini yılda iki kez değiştirme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Birçok araştırma, bunun ekonomiye ve ülkeye fayda sağlayabileceğini göstermiştir" ifadelerini kullanmıştı.
BERAT ALBAYRAK'IN BAKANLIĞI DÖNEMİNDE HAYATA GEÇİRİLDİ
Türkiye, Berat Albayrak döneminde kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması ile 6 milyar lira tasarruf sağladı.
Türkiye kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda tasarruf elde etti. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen toplam tasarruf 6,82 milyar kilowaatsaati buldu.
Yani 2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilowaatsaat olarak hesaplandığında 1.9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlanmış oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise tek zamanlı tarifeye göre 3,97 milyar lira olurken, farklı saat aralıklarında farklı fiyat tarifelerinin uygulandığı üç zamanlı tarifeye göre ise 5,94 milyar lira civarında olduğu hesaplandı.
AVRUPA TÜRKİYE'NİN İZİNDE
Türkiye'nin kalıcı yaz saatinde öncü olması sonrasında, ortaya çıkan enerji tasarrufu verileri Avrupa'yı da bu konuda harekete geçmeye zorladı. Avrupa Birliği Komisyonu, önceki yıllarda kıta genelinde 4,6 milyon Avrupalının görüşüne başvurarak yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeyi masaya yatırdı. Ankete katılan Avrupalıların yüzde 80'den fazlası Türkiye'de uygulamada olan kalıcı yaz saatinden yana oy kullandı.