Kalıcı yaz saati ile 6 milyar lira tasarruf sağlandı! Avrupa, Türkiye’nin izinde





6 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANDI



Türkiye kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda tasarruf elde etti. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen toplam tasarruf 6,82 milyar kilowaatsaati buldu. Yani 2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilowaatsaat olarak hesaplandığında 1.9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlanmış oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise tek zamanlı tarifeye göre 3,97 milyar lira olurken, farklı saat aralıklarında farklı fiyat tarifelerinin uygulandığı üç zamanlı tarifeye göre ise 5,94 milyar lira civarında olduğu hesaplandı.