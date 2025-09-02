‘ABD ülkemizi hedef alıyor’

Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisi bölgede tansiyonu yükseltti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD savaş gemilerinin ülkesini hedef aldığını vurguladı ve bunu "kesinlikle suç niteliğinde, kanlı bir tehdit" olarak niteledi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine ilişkin, "Eğer Venezuela'ya karşı şiddetli bir saldırı olursa, bugün Suriye ve Irak'ta gördükleriniz tüm Büyük Kolombiya bölgesinin gerçeği haline gelir" ifadelerini kullandı.