ABD, uluslararası sularda ‘uyuşturucu teknesini’ vurdu: 4 ölü

Bakan Hegseth, teknenin ABD'ye yüklü miktarda uyuşturucu taşırken tespit edildiğini, istihbarat birimlerinin teknedeki kişilerin "uyuşturucu teröristleri" olduğunu doğruladığını söyledi. Operasyonun görüntüleri, Hegseth tarafından 37 saniyelik sessiz bir video olarak paylaşıldı.

Hegseth, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun ABD Başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Yabancı terör örgütleriyle bağlantılı bir uyuşturucu kaçakçılığı teknesine ölümcül, kinetik bir saldırı emri verdim." ifadelerini kullandı.

TRUMP: "ABD TOPRAKLARINA GİRİŞLERİ ENGELLENDİ"

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social hesabında aynı görüntüleri paylaşarak, "25 ila 50 bin kişiyi öldürmeye yetecek kadar uyuşturucu yüklü bir teknenin ABD topraklarına girmesi engellendi." açıklamasında bulundu.

ABD medyasına yansıyan ve Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Trump yönetimi, kartellerle mücadele konusunda dün Kongre'ye bir bildirim yapmıştı.

Buna göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump tarafından "yabancı terör örgütleri" listesine eklenen uyuşturucu kartelleriyle mücadelede "savaş durumunda" olduğunu, Kongre'deki ulusal güvenlik komitelerine iletmişti.

Söz konusu gizli bildirim, ABD ordusunun geçen haftalarda başlattığı, halen Venezuela açıklarında devam eden ve "uluslararası hukuka uygun olup olmadığı" tartışmalarına neden olan askeri eylemlerinin yasal bir zemini olarak yapılmıştı.

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.