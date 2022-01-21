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Giriş Tarihi: 21.1.2022 13:46 Son Güncelleme: 21.1.2022 13:55

ABD ve Rusya'dan kritik görüşme öncesi açıklamalar! "Büyük bir ilerleme beklemiyoruz"

ABD ve Rusya’dan kritik görüşme öncesi açıklamalar! Büyük bir ilerleme beklemiyoruz

Son dakika haberi: Ukrayna - Rusya krizine ilişkin Cenevre'de bir araya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kritik zirve öncesinde açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Ukrayna-Rusya krizini görüşmek üzere bir araya gelecek.

Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan taraflar pek umutlu mesajlar vermedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Cenevre'deki görüşmelerde büyük bir ilerleme beklemiyoruz. Taleplerimize somut yanıtlar bekliyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise "Rusya ile farklılıklarımızın bugün çözülmesini beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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ABD ve Rusya'dan kritik görüşme öncesi açıklamalar! "Büyük bir ilerleme beklemiyoruz"
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