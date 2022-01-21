ABD ve Rusya'dan kritik görüşme öncesi açıklamalar! "Büyük bir ilerleme beklemiyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Cenevre'deki görüşmelerde büyük bir ilerleme beklemiyoruz. Taleplerimize somut yanıtlar bekliyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise "Rusya ile farklılıklarımızın bugün çözülmesini beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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