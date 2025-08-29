ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor

Washington yönetimi, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin iyice arttığı bir dönemde "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine askeri yığınak yapıyor. Başkent Caracas'ta askeri üniforma giyip Bolivarcı Ulusal Milis gruplarına kaydolan sivilleri ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine askeri unsurlar gönderme kararına ilişkin, "Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok" diyerek meydan okudu.