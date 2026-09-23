ABD-Venezuela hattında dikkat çeken görüşme: Trump ve Rodriguez ilk kez bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ilk kez yüz yüze görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve enerji, madencilik ile güvenlik alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi ele alındı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından göreve gelen Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ilk kez bir araya geldi.
Rodriguez, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendirdi.
Trump ile iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve enerji, madencilik, güvenlik gibi stratejik alanlarda iş birliği gündeminin ilerletilmesi konusunda görüştüklerini belirten Rodriguez, ülkesindeki depremlerin ardından ABD yönetiminin verdiği destek için Trump'a teşekkür etti.
Rodriguez ayrıca Washington'a, Venezuela'nın "çok taraflı platformlara yeniden dahil olma sürecine" verdiği destekten dolayı minnettarlığını ifade ederek, Caracas ile Washington arasındaki ilişkilerin diyalog yoluyla ilerletilmesi gerektiğini kaydetti.
ABD-VENEZUELA İLİŞKİLERİ GELİŞİYOR
İkili arasındaki görüşme, ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından Trump ile Rodriguez arasındaki ilk doğrudan temas oldu.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles ve Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller da katıldı.
Washington ile Caracas arasındaki son dönemdeki yakınlaşmanın önemli adımlarından biri de ağustosta açıklanan enerji anlaşması olmuştu.
Anlaşma kapsamında, ABD'ye Venezuela'daki 17 petrol sahası için yaklaşık 65 milyar varillik kanıtlanmış rezervi kapsayan 100 yıllık imtiyazlar öngörülüyor.