ABD-Venezuela hattında dikkat çeken görüşme: Trump ve Rodriguez ilk kez bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından göreve gelen Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ilk kez bir araya geldi.

Rodriguez, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendirdi.

Trump ile iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve enerji, madencilik, güvenlik gibi stratejik alanlarda iş birliği gündeminin ilerletilmesi konusunda görüştüklerini belirten Rodriguez, ülkesindeki depremlerin ardından ABD yönetiminin verdiği destek için Trump'a teşekkür etti.

Rodriguez ayrıca Washington'a, Venezuela'nın "çok taraflı platformlara yeniden dahil olma sürecine" verdiği destekten dolayı minnettarlığını ifade ederek, Caracas ile Washington arasındaki ilişkilerin diyalog yoluyla ilerletilmesi gerektiğini kaydetti.