ABD Venezuela hattında fırtına: Trump’ın emriyle diplomasi bitti

New York Times gazetesinin konuya aşina ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela yönetimiyle diplomatik temasları yürüten Richard Grenell'e, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yapılan temaslar da dahil olmak üzere, tüm görüşmeleri durdurma talimatı verdiği iddia edildi.

Haberde, Trump'ın, Maduro'nun "iktidarı gönüllü bırakma" yönündeki ABD talebine karşılık vermemesinden ve Venezuelalı yetkililerin "uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılarının olmadığı" yönündeki söylemlerinden giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığı öne sürüldü.

Yetkililer, Trump yönetiminin gerilimin tırmanması ihtimaline karşı, Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmaya yönelik seçenekleri de barındıran çeşitli askeri planlar geliştirdiğini iddia etti.