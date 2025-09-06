ABD-Venezuela hattında savaş çanları çalıyor: F-35’ler Karayipler’e konuşlandırılıyor! ‘Tehlike sezersek jetleri vururuz’
ABD ile Venezuela arasındaki tansiyon yeni bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump, “Venezuela savaş uçaklarının vurulacağı” tehdidinde bulundu. Caracas hükümeti ise geri adım atmadı ve “silahlı mücadeleye geçeriz” diyerek uyardı. Karayipler’de askeri hareketlilik artarken, Washington yönetimi bölgeye F-35 savaş uçakları gönderme kararı aldı.
ABD ile Venezuela arasında birkaç haftadır devam eden tehlikeli gerilim sürüyor. Yakın zamanda Venezuela'ya ait savaş uçakları, bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmişti. Bununla birlikte Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'nün seferber edilerek ülke genelinde savunma hazırlıklarının güçlendirileceğini açıklamıştı.
"BİZİ TEHLİKEYE SOKARLARSA UÇAKLARI VURURUZ"
İki ülke arasındaki tansiyon son gelişmelerin ardından yeni bir aşamaya geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe değindi.
Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruya, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." diye yanıt verdi.
Söz konusu uçakların ne kadar yakından uçmasının ABD için "tehlike" oluşturduğu sorusuna ise Trump, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." şeklinde karşılık verdi.
"SALDIRIYA UĞRARSAK SİLAHLI MÜCADELEYE GEÇERİZ"
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Maduro ise Trump'ın "Uçaklarınızı düşürürüz" tehdidine yanıt verdi.
Maduro, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." ifadesini kullandı.
Ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, şunları söyledi:
"Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez. ABD, Venezuela'da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli. Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer."
Maduro, Venezuela halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarının altını çizdi.
ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir." diye konuştu.
Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin şiddete yol açan çetelere ve Kolombiyalı paralı askerlere karşı büyük zaferler kazandığına işaret eden Maduro, Bolivarcı Venezuela halkının onurunu ve haysiyetini her daim savunmaya hazır olduklarını kaydetti.