ABD-Venezuela hattında savaş çanları çalıyor: F-35’ler Karayipler’e konuşlandırılıyor! ‘Tehlike sezersek jetleri vururuz’

ABD ile Venezuela arasındaki tansiyon yeni bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump, “Venezuela savaş uçaklarının vurulacağı” tehdidinde bulundu. Caracas hükümeti ise geri adım atmadı ve “silahlı mücadeleye geçeriz” diyerek uyardı. Karayipler’de askeri hareketlilik artarken, Washington yönetimi bölgeye F-35 savaş uçakları gönderme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 11:24 Son Güncelleme: 06 Eylül 2025 11:44

ABD ile Venezuela arasında birkaç haftadır devam eden tehlikeli gerilim sürüyor. Yakın zamanda Venezuela'ya ait savaş uçakları, bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmişti. Bununla birlikte Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'nün seferber edilerek ülke genelinde savunma hazırlıklarının güçlendirileceğini açıklamıştı.

"BİZİ TEHLİKEYE SOKARLARSA UÇAKLARI VURURUZ" İki ülke arasındaki tansiyon son gelişmelerin ardından yeni bir aşamaya geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe değindi. Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruya, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." diye yanıt verdi. Söz konusu uçakların ne kadar yakından uçmasının ABD için "tehlike" oluşturduğu sorusuna ise Trump, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." şeklinde karşılık verdi.