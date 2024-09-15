ABD-Venezuela hattında ‘suikast’ krizi

Venezuela'da Başkan Nicolas Maduro'ya suikast girişimi iddiasıyla 6 yabancı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Maduro'ya suikast planlamak ve terörist eylemler düzenlemek için hazırlık yapmak iddiasıyla 3 ABD'li, 2 İspanyol ve 1 Çek vatandaşının tutuklandığını duyurdu. Cabello bu kişilerin hükümeti devirmek ve lider kadrosundan bazı kişileri öldürmek için ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) öncülüğünde kurulan bir komplonun parçası olduğunu ileri sürdü. ABD ise Maduro'yu "iktidardan düşürme planını" CIA'nın yürüttüğü iddiasını yalanladı.